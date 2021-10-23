Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Операцію провели за допомогою безпілотника MQ-9 в Сирії.

“Усунення цього високопоставленого лідера “Аль-Каїди” підірве здатність терористичної організації й далі планувати та проводити глобальні атаки, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і безневинним громадянам”, – заявив майор армії США Джон Рігсбі.

Примітно, що удар було завдано через два дні після нападу на форпост США на півдні Сирії. Проте Рігсбі не уточнив, чи був удар безпілотником США завданий у відповідь.