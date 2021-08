Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Наразі навколо аеропорту Кабула є тисячі людей. Більшість з них — афганці, які просять евакуювати їх з країни.

США попередили американців після того, як один з талібських лідерів, мулла Барадар приїхав до Кабула для переговорів з рештою лідерів країни, аби сформувати новий афганський уряд.

До цього в Мережі поширювали фото та відео, де афганці намагалися вхопитися за шасі транспортного літака С-17, аби залишити Афганістан, також були кадри, де люди падають з літака. Після цього хаос в аеропорту лише збільшився. Озброєні таліби тепер охороняють вхід до аеропорту, а американські й союзні військові — по периметру всередині.

Таліби не пропускають до аеропорту громадян без паспортів та права на евакуацію. Тиждень тому на злітно-посадковій смузі загинули 12 осіб. Через це деякі країни скасували свої евакуаційні рейси, поки ситуація не стабілізується.

“Через потенційні загрози безпеці по периметру аеропорту Кабула ми радимо громадянам США уникати поїздок в аеропорт… поки вони не отримають індивідуальні інструкції від представника уряду США”, – пояснили в посольстві.

For the latest security and evacuation information for U.S. citizens in Afghanistan go to https://t.co/o3EBL0hmIn. Continue to follow @USEmbassyKabul for updates.

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 20, 2021