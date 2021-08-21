США закликали американських громадян, що перебувають в Афганістані, не приходили до аеропорту Кабула в разі неотримання спеціальних інструкцій від представників посольства.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Наразі навколо аеропорту Кабула є тисячі людей. Більшість з них — афганці, які просять евакуювати їх з країни.

США попередили американців після того, як один з талібських лідерів, мулла Барадар приїхав до Кабула для переговорів з рештою лідерів країни, аби сформувати новий афганський уряд.

До цього в Мережі поширювали фото та відео, де афганці намагалися вхопитися за шасі транспортного літака С-17, аби залишити Афганістан, також були кадри, де люди падають з літака. Після цього хаос в аеропорту лише збільшився. Озброєні таліби тепер охороняють вхід до аеропорту, а американські й союзні військові — по периметру всередині.

Таліби не пропускають до аеропорту громадян без паспортів та права на евакуацію. Тиждень тому на злітно-посадковій смузі загинули 12 осіб. Через це деякі країни скасували свої евакуаційні рейси, поки ситуація не стабілізується.

“Через потенційні загрози безпеці по периметру аеропорту Кабула ми радимо громадянам США уникати поїздок в аеропорт… поки вони не отримають індивідуальні інструкції від представника уряду США”, – пояснили в посольстві.

For the latest security and evacuation information for U.S. citizens in Afghanistan go to https://t.co/o3EBL0hmIn. Continue to follow @USEmbassyKabul for updates. — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 20, 2021

За інформацією представника НАТО, приблизно 12 тисяч афганців та іноземних громадян, які працювали в посольствах та міжнародних організаціях евакуювали з аеропорту Кабула відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що намагатиметься евакуювати всіх американських громадян, які захочуть повернутися додому з Афганістану. Однак зауважив, що не має гарантій щодо остаточного результату місії.

За словами Байдена, з початку липня з Афганістану евакуювали 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.

Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.