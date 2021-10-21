Після того як в Північній Кореї підтвердили, що запускали балістичні ракети, Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала США та країни Європи прискорити виконання санкцій стосовно ядерних й ракетних програм, а також економічної діяльності КНДР.

Про це повідомляє американське видання U.S. News.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Linda Thomas-Greenfield) закликала Північну Корею припинити “бездумні провокації”, які потрушують резолюцію Ради Безпеки щодо санкцій. Вона додала, що адміністрації президента США Джо Байдена варто розпочати діалог з представниками уряду КНДР без якихось попередніх умов, аби домовитися про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Як відомо, на президентських дебатах Дональд Трамп і Джо Байден дискутували на тему міжнародних відносин. Так, їх думки щодо лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розійшлися. Ставши президентом, Байден назвав умову, після виконання якої може відбутися його зустріч з Кім Чен Ином.

Однак посол США в ООН все одно наполягає на тому, що діалог між країнами варто налагодити, оскільки тільки таким чином “можливо завадити КНДР отримати доступ до фондів, технологій та ноу-хау, необхідних для подальшої розробки незаконних програм зброї масового знищення та балістичних ракет”. Вона нагадала, що США вже пропонували лідеру КНДР зустрітися, але Кім Чен Ин відповів, що його уряд має бути готовими як до діалогу, так і до конфронтації з США в аспекті переговорів щодо ядерного озброєння.

Реакція світової спільноти

Ірландія, Франція та Естонія заявили, що запуск балістичної ракети з підводного човна – це “частина серії провокацій з боку КНДР”.

Представники ради ЄС закликали Північну Корею негайно припинити “дестабілізаційні кроки та відмовитися від балістичних ракет” й іншої зброї масового знищення.

Ірландія, Франція та Естонія також закликали КНДР контактувати хоча б з представниками Південної Кореї, оскільки “не існує іншого шляху для досягнення миру, безпеки та стабільності на Корейському півострові”.

У Радбезі ООН (15 країн) заслухали доповідь помічника генсека ООН Мохамеда Халеда Хіарі про ракетні випробування, але ніяких заяв не зробили. Проте, було введено санкції щодо імпорту та експорту продукції з країни в обмін на вимогу щодо припинення ядерної діяльності та діяльності зі створення балістичних ракет.

Гонитва озброєнь

Цього тижня у Сеулі відбувається найбільша оборонна виставка у Південній Кореї. Країна презентує новий винищувач, а ще керовані ракети. Також найближчим часом планують запустити власну космічну ракету.

Північна і Південна Корея технічно залишаються у стані війни, оскільки Корейська війна, яка розділила півострів на дві країни та в якій США підтримали Південь, закінчилася у 1953 році перемир’ям.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що не бажає, щоб війна знову спалахнула на Корейському півострові, але сказав, що його країні необхідно продовжувати розробку зброї для самооборони від ворогів, а саме від США.

Посланник США в Північній Кореї Сунг Кім наразі прямує до Південної Кореї, щоб обговорити, як відновити діалог із Пхеньяном, зокрема про те, чи слід офіційно оголосити про закінчення Корейської війни.