Сполучені Штати Америки закликали Україну до здійснення правосуддя щодо загиблих журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

Про це у зверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.

“Сьогодні, у Всесвітній день свободи преси, Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників засобів масової інформації”, — сказав Лангенкемп. “Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших. Сьогодні ми вшановуємо їх і принцип свободи преси”, — додав він.

У #WorldPressFreedomDay ми чествуємо незалежні ЗМІ, які відіграють важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації. pic.twitter.com/TKdyWh7Hzy — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 3, 2021

Справа Комарова

На черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова було здійснено напад 4 травня 2019 року. Журналісту завдали сильного удару по голові, внаслідок чого він втратив свідомість. 20 червня 2020 року він помер в лікарні не виходячи з коми після побиття.

Станом на травень 2021 року це вбивство так і не було розкрито.

“На жаль, досі не розкрите вбивство журналіста Комарова, яке трапилось у Черкасах у 2019 році. […] Наразі слідство розглядає три основні версії нападу і побиття: головна — помста через професійну журналістську діяльність, а також раптово виниклі неприязні відносини та злочин невстановленою особою, з метою заволодіння майном”, — зазначив Артем Шевченко.

Справа Шеремета

Білоруський, російський та український журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок замаху 20 липня 2016 року. Його автівка вибухнула на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

На початку грудня 2019 року МВС заявило про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, ветерану та музиканту Андрію Антоненку.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

Антоненко перебував під вартою найдовше — понад 500 днів. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом. В уряді запевняють, що в разі, якщо провину підозрюваних у справі не буде доказано, вони зможуть отримати компенсації.

#Букви спілкувалися з однією з фігуранток справи — Юлією Кузьменко. Прочитати інтерв’ю можна за посиланням.

Справа Гонгадзе

Український журналіст, засновник і перший головний редактор інтернет-видання “Українська правда” Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе. Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.

22 березня 2011 року тодішній заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що проти Леоніда Кучми розпочате кримінальне провадження щодо причетності до вбивства Гонгадзе. Йому був обмежений виїзд за межі України. У 2019 році колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що у прокуратури немає доказів того, що Кучма давав вказівки вбити журналіста.

В грудні 2020 року Комітет міністрів Ради Європи висловив стурбованість через те, що за 20 років після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе розслідування справи ще не було завершено.