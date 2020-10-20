Про це йдеться в заяві Помпео.
Помпео заявив, що Російська Федерація продовжує вести дестабілізуючу діяльність в кіберпросторі, але не несе за це відповідальність.
“Росія, яка позиціонує себе як поборник стабільності в кіберпросторі, насправді є одним з найбільших руйнівників глобального Інтернету. Ми закликаємо Росію покласти кінець її безвідповідальній поведінці. Крім того, ми закликаємо всі держави, які хочуть бачити більшу стабільність в кіберпросторі, приєднатися до нас і допомогти притягнути до відповідальності тих, кому сьогодні пред’явлені звинувачення”, – заявив Помпео.
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У Держдепі нагадали, що група офіцерів-хакерів з ГРУ звинувачується в причетності до кібератак на об’єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу. Це, наприклад, атаки на Україну, США, Францію і Південну Корею. Також – поширення вірусу NotPetya.
- Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що за кібератакою на парламент країни у серпні 2020 року стояла Росія.
- Європейський союз запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб з Китаю та Росії у зв’язку зі здійсненням кібератак, що загрожують Союзу або його державам-членам.