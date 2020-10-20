Державний секретар США Майк Помпео закликав всі країни світу підтримати Америку, щоб притягнути до відповідальності шістьох російських офіцерів-хакерів з ГРУ, яких звинувачують в кіберзлочинах.

Про це йдеться в заяві Помпео.

Помпео заявив, що Російська Федерація продовжує вести дестабілізуючу діяльність в кіберпросторі, але не несе за це відповідальність.

“Росія, яка позиціонує себе як поборник стабільності в кіберпросторі, насправді є одним з найбільших руйнівників глобального Інтернету. Ми закликаємо Росію покласти кінець її безвідповідальній поведінці. Крім того, ми закликаємо всі держави, які хочуть бачити більшу стабільність в кіберпросторі, приєднатися до нас і допомогти притягнути до відповідальності тих, кому сьогодні пред’явлені звинувачення”, – заявив Помпео.

У Держдепі нагадали, що група офіцерів-хакерів з ГРУ звинувачується в причетності до кібератак на об’єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу. Це, наприклад, атаки на Україну, США, Францію і Південну Корею. Також – поширення вірусу NotPetya.