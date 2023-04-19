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США закликають НАТО «проявляти пильність», оскільки РФ може застосувати ядерну зброю в Україні

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила, що Сполучені Штати спільно зі своїми союзниками по НАТО повинні залишатися напоготові відносно ознак того, що президент Росії Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю в "керованій" ескалації війни проти Україні.

Середа, 19 квітня 2023, 18:37
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Про це повідомляє Reuters.

Під час відкриття щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями Шерман зазначила, що “всі спостерігали та хвилювалися, що Володимир Путін використає те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або використає якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але в умовах керованої ескалації ризику”.

Вона наголосила, що нині “дуже важливо стежити за цим”.

Оголошення Путіна 25 березня про те, що Росія готується розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі, “є його спробою використати цю загрозу керованим способом”, – пояснила Шерман.

Тактична ядерна зброя призначена для отримання результатів на полі бою або використання проти обмежених військових цілей.

Білорусь, яка має спільний кордон з Україною та членами НАТО – Польщею, Литвою та Латвією, стала плацдармом для частини російських сил, які вдерлися в Україну в лютому 2022 року в невдалій спробі захопити країну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який разом із Шерман відкривав конференцію, назвав план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі частиною багаторічної моделі “небезпечної, безвідповідальної ядерної риторики”, яка посилилася разом із “жорстокістю проти України”.

За його словами, Альянс “дуже уважно стежить за тим, що росіяни роблять”.

Зауважимо, західні лідери готуються, що президент РФ Володимир Путін може використати “усі інструменти, які в нього залишилися”, включаючи ядерні загрози та кібератаки у відповідь на очікуваний український контрнаступ.

Трансатлантична група колишніх старших дипломатів і військових радників високого рівня заявила 17 квітня, що війна в Україні зайде в глухий кут, якщо Захід не піде “на все” і не збільшить рівень військової підтримки.

Група заявила, що “декларацій про непохитну підтримку” недостатньо, а “дії все ще не відповідають риториці” у відображенні військових оцінок у європейських столицях і Вашингтоні.

На саміті G7 міністри підтвердили свою прихильність “посиленню, повній координації та забезпеченню” санкцій проти Росії, погодившись бути більш скоординованими, щоб запобігти ухилянню від обмежувальних заходів і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю до РФ.

Теги: Венді Шерман, Єнс Столтенберг, застереження, НАТО, пильність, США, ядерна зброя

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