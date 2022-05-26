Про це повідомило видання Then24.
За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, США закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету. Він зазначив, що до країни має поступати інформація. Усередині самої РФ потрібно, щоб інтернет залишався вільним та відкритим.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний директор YouTube Сьюзан Войчіцкі заявила, що компанія продовжуватиме працювати у РФ. Відеохостинг вважає потрібним “подавати незалежні новини”.
Влітку 2021 року у РФ перевіряли чи можливо фізично відключити Рунет від глобальної мережі. Вони заявляли, що навчання визнали успішними.
- Нагадаємо, під час виступу на заході в Вашингтоні, організованому Торговою палатою США, президент Світового банку Девід Малпасс припустив, що війна Росії в Україні може спровокувати глобальне зниження економічної активності.
- Країни-члени Європейського Союзу повідомили, що заморозили майже 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку. Однак у Брюсселі наголосили, що очікували побачити набагато більшу суму.