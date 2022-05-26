У Сполучених Штатах Америки вважають, що жителі РФ повинні мати доступ до інтернету. Мережею вони здатні отримувати правдиву інформацію.

Про це повідомило видання Then24.

За словами представника Держдепартаменту Неда Прайса, США закликали посередників з усього світу не відключати Росію від інтернету. Він зазначив, що до країни має поступати інформація. Усередині самої РФ потрібно, щоб інтернет залишався вільним та відкритим.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі генеральний директор YouTube Сьюзан Войчіцкі заявила, що компанія продовжуватиме працювати у РФ. Відеохостинг вважає потрібним “подавати незалежні новини”.

Влітку 2021 року у РФ перевіряли чи можливо фізично відключити Рунет від глобальної мережі. Вони заявляли, що навчання визнали успішними.