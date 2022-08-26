У Сполучених Штатах Америки нагадали, що незаконна передача та депортація людей є воєнним злочином та закликали РФ припинити фільтрацію й депортацію українців.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Програма спостереження за конфліктами, яку підтримує Держдепартамент США опублікувала звіт, який містить докази здійснених Росією операцій фільтрації в Україні та примусових депортацій українців.

У повідомленні зазначається, що незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

“Ми знову закликаємо Росію негайно припинити свої фільтраційні операції й примусові депортації та надати стороннім незалежним спостерігачам доступ до визначених об’єктів і зон переміщення примусової депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої РФ”, – йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

У звіті, який підготувала Єльська лабораторія гуманітарних досліджень задокументовано, що лише у Донецькій області є 21 об’єкт, який пов’язаний з фільтрацією. Це доповнює кількість перевірних звітів і доказів щодо операцій фільтрації.

Натомість у звітах Обсерваторії конфліктів (Conflict Observatory) детально описано випадки пошкодження закладів охорони здоров’я та освіти на тимчасово окупованій Росією території Луганської області.

У Держдепартаменті зауважили, що Сполучені Штати Америки визнають необхідність документування, перевірки та поширення інформації щодо дій російського уряду. Відтак Державний департамент США виділить Conflict Observatory додатково 9 мільйонів доларів у межах європейської ініціативи демократичної стійкості. У повідомленні зазначили, що цей акцент на підзвітності закладає основу для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів, чи то в Україні, чи через міжнародні механізми, чи в третіх країнах, які мають встановлену юрисдикцію.

“Президент Путін і його уряд не зможуть безкарно брати участь у цих постійних зловживаннях. Підзвітність, відповідальність є обов’язковою, і Сполучені Штати та наші партнери не будуть мовчати. Народ України заслуговує на справедливість, і Сполучені Штати продовжуватимуть об’єднуватися з ним стільки, скільки буде потрібно”, – наголосили у Держдепартаменті США.