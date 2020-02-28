Сполучені Штати Америки закривають своє найбільшу військову базу за межами країни через поширення нового китайського атипового коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародна газета Financial Times.

Уточнюється, що було прийнято рішення закрити військову базу в Південній Кореї через те, що на ній було виявлено кілька випадків захворювання новим китайським коронавірусом серед військовослужбовців.

Повідомляється, що в Південній Кореї коронавірусом був інфікований один американський військовий, один співробітник американських збройних сил і член сім’ї одного із співробітників.

Крім того, через китайського коронавірус Сполученими Штатами скасовуються спільні командно-штабні військові навчання зі збройними силами Південної Кореї.