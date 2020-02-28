Про це повідомляє міжнародна газета Financial Times.
Уточнюється, що було прийнято рішення закрити військову базу в Південній Кореї через те, що на ній було виявлено кілька випадків захворювання новим китайським коронавірусом серед військовослужбовців.
Повідомляється, що в Південній Кореї коронавірусом був інфікований один американський військовий, один співробітник американських збройних сил і член сім’ї одного із співробітників.
Крім того, через китайського коронавірус Сполученими Штатами скасовуються спільні командно-штабні військові навчання зі збройними силами Південної Кореї.
- За минулу добу на території Китаю повідомили про 433 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження в усьому світі сягнула 82 тисяч 164 випадків.
- У Всесвітній організації з охорони здоров’я припускають, що атиповий китайський коронавірус може вирости в пандемію.
- У жодного з 89 евакуйованих із Китаю громадян, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари, не виявлено коронавірус COVID-2019.