Про це повідомило іDnes.

США заплатять за озброєння 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд. У Південної Кореї будуть закуплені ракетні установки та боєприпаси.

“Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну”, — йдеться у публікації.

Передусім планують закупити системи оборони “земля-повітря” Chiron. Вони ефективні проти низьких цілей, як вертольоти.

Видання запитало у міністерки оборони Яни Чернохової щодо інформації. Вона заявила, що не буде реагувати на “медійні спекуляції”, а країна продовжує надавати Україні допомогу. За її словами, деталі не оголошують “з міркувань безпеки”.