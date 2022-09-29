Про це повідомило іDnes.
США заплатять за озброєння 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд. У Південної Кореї будуть закуплені ракетні установки та боєприпаси.
“Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну”, — йдеться у публікації.
Передусім планують закупити системи оборони “земля-повітря” Chiron. Вони ефективні проти низьких цілей, як вертольоти.
Видання запитало у міністерки оборони Яни Чернохової щодо інформації. Вона заявила, що не буде реагувати на “медійні спекуляції”, а країна продовжує надавати Україні допомогу. За її словами, деталі не оголошують “з міркувань безпеки”.
- Україна отримала від Євросоюзу грантову допомогу. 500 мільйонів євро спрямують на пріоритетні сфери витрат.
- Міністерство оборони США оголосило про надання Україні додаткової безпекової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів США в межах Ініціативи сприяння безпеці України, тобто ці кошти витратять на виробництво та постачання нової зброї.
- 28 вересня у Європейському Союзі повідомили про запровадження нового, вже восьмого пакета санкцій проти Росії.