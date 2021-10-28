США домовилися з компаніями Pfizer й BioNTech щодо постачання ще 50 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу до кінця квітня. Вони потрібні для вакцинації дітей від 5 років.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Попри статус замовлення, вакцини Pfizer проти коронавірусу досі не отримали схвалення від американського регулятора.

Наразі в Управлінні з контролю за продовольством та медикаментами (FDA) рекомендували дозволити використання вакцини для дітей віком від 5 до 11 років, але офіційно рішення ще не ухвалили. Спершу потрібно отримати позитивне рішення від Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Щойно будуть ухвалені обидва рішення – компанії Pfizer й BioNTech зможуть розпочати постачання вакцин проти коронавірусу в спеціальних, дитячих, дозах, по 10 мікрограмів (це рекомендація американського уряду).

Координатор Білого дому щодо боротьби з пандемією Джефф Зайєнтс повідомив з цього приводу, що кілька штатів вже розмістили федеральні замовлення щодо постачання вакцин для того, аби зробити щеплення дітям. Мільйони доз вакцин відправлять у ці штати, як тільки регулятор дасть “зелене світло”.

“Ми будемо готові до передачі вакцин відразу після того, як FDA та CDC ухвалять позитивне рішення. Батьки зможуть відразу зробити щеплення дітям, оскільки ми все підготуємо”, – пояснив чиновник i додав, що це буде спеціальне, дитяче, дозування.

Загалом, США замовили у Pfizer й BioNTech 600 мільйонів доз вакцини для внутрішнього використання та 1 млрд доз, аби передати третім країнам з низьким та середнім рівнем доходу.

Тепер Pfizer й BioNTech анонсували клінічні випробування вакцини серед дітей віком від 2 до 5 років, а також від 6 місяців до 2 років. Результати вони планують отримати в четвертому кварталі цього року чи першому кварталі 2022 року.

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7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.