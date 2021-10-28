Про це повідомляє видання Bloomberg.
Попри статус замовлення, вакцини Pfizer проти коронавірусу досі не отримали схвалення від американського регулятора.
Наразі в Управлінні з контролю за продовольством та медикаментами (FDA) рекомендували дозволити використання вакцини для дітей віком від 5 до 11 років, але офіційно рішення ще не ухвалили. Спершу потрібно отримати позитивне рішення від Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).
Щойно будуть ухвалені обидва рішення – компанії Pfizer й BioNTech зможуть розпочати постачання вакцин проти коронавірусу в спеціальних, дитячих, дозах, по 10 мікрограмів (це рекомендація американського уряду).
Координатор Білого дому щодо боротьби з пандемією Джефф Зайєнтс повідомив з цього приводу, що кілька штатів вже розмістили федеральні замовлення щодо постачання вакцин для того, аби зробити щеплення дітям. Мільйони доз вакцин відправлять у ці штати, як тільки регулятор дасть “зелене світло”.
“Ми будемо готові до передачі вакцин відразу після того, як FDA та CDC ухвалять позитивне рішення. Батьки зможуть відразу зробити щеплення дітям, оскільки ми все підготуємо”, – пояснив чиновник i додав, що це буде спеціальне, дитяче, дозування.
Загалом, США замовили у Pfizer й BioNTech 600 мільйонів доз вакцини для внутрішнього використання та 1 млрд доз, аби передати третім країнам з низьким та середнім рівнем доходу.
Тепер Pfizer й BioNTech анонсували клінічні випробування вакцини серед дітей віком від 2 до 5 років, а також від 6 місяців до 2 років. Результати вони планують отримати в четвертому кварталі цього року чи першому кварталі 2022 року.
7 жовтня Pfizer/BioNTech звернулися до Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) за дозволом для екстреного використання вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років.
- В травні радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- 24 червня Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила щеплювати проти коронавірусу дітей від 12 років, але лише однією вакциною — Pfizer/BionTech.
- У вересні фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їх вакцина проти COVID-19 викликала стійку імунну відповідь у дітей від 5 до 11 років, і вони планують якомога швидше запросити дозвіл регулятора на використання щеплень у дітей цього віку в США, Європі та інших країнах.
- У США розпочалася підготовка до вакцинації проти коронавірусу дітей віком від 5 років. Для цього передбачено створення окремих кімнат імунізації, а також спеціальні шприци й голки меншого розміру.