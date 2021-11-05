Про це повідомляє Reuters.
Це новий препарат, експериментальні противірусні пігулки, який рекомендуватимуть, якщо терапія виявиться ефективною”.
“Якщо Управління з санітарного нагляду за продовольством та медикаментами (FDA) видасть дозвіл, у нас невдовзі можуть з’явитися таблетки, які будуть успішно лікувати інфікованих вірусом людей. Ми вже зарезервували мільйони доз. Терапія буде ще одним інструментом в нашому арсеналі захисту людей від найгірших ускладнень коронавірусу”, – пояснив Байден.
Пігулки Pfizer, які продаватимуться під торговою маркою Paxlovid, знижують ризик ушпиталення або смерті на 89% при введенні протягом трьох днів від початку симптомів. Paxlovid призначені для пацієнтів, які є у групах високого ризику. Наприклад, віком старше 60 років або з захворюваннями, що робить їх сприйнятливішими до тяжких наслідків після COVID-19. Терапія складається з трьох пігулок, які треба приймати двічі на день.
Лікування може стати доступним у найближчі кілька місяців, хоча спершу запаси, ймовірно, будуть обмежені.
Незабаром Pfizer планує передати FDA попередні результати випробувань нового препарату. Наразі його рекомендують приймати разом з “Ритонавіром”. Ймовірно, заявку подадуть до Дня подяки, 25 листопада.
Новий препарат – комбінований. Це три пігулки, які слід приймати двічі на день.
- У п’ятницю, 5 листопада, компанія Pfizer заявила, що її таблетки для лікування COVID-19 є високоефективними та запобігають важкому перебігу захворювання.