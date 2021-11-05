Президент США Джо Байден повідомив, що країна вже замовила мільйони пігулок компанії Pfizer, які використовуватимуть під час лікування коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Це новий препарат, експериментальні противірусні пігулки, який рекомендуватимуть, якщо терапія виявиться ефективною”.

“Якщо Управління з санітарного нагляду за продовольством та медикаментами (FDA) видасть дозвіл, у нас невдовзі можуть з’явитися таблетки, які будуть успішно лікувати інфікованих вірусом людей. Ми вже зарезервували мільйони доз. Терапія буде ще одним інструментом в нашому арсеналі захисту людей від найгірших ускладнень коронавірусу”, – пояснив Байден.

Пігулки Pfizer, які продаватимуться під торговою маркою Paxlovid, знижують ризик ушпиталення або смерті на 89% при введенні протягом трьох днів від початку симптомів. Paxlovid призначені для пацієнтів, які є у групах високого ризику. Наприклад, віком старше 60 років або з захворюваннями, що робить їх сприйнятливішими до тяжких наслідків після COVID-19. Терапія складається з трьох пігулок, які треба приймати двічі на день.

Лікування може стати доступним у найближчі кілька місяців, хоча спершу запаси, ймовірно, будуть обмежені.

Незабаром Pfizer планує передати FDA попередні результати випробувань нового препарату. Наразі його рекомендують приймати разом з “Ритонавіром”. Ймовірно, заявку подадуть до Дня подяки, 25 листопада.

Новий препарат – комбінований. Це три пігулки, які слід приймати двічі на день.