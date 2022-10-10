Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що РФ відкрита для дипломатії, але заохочення Вашингтоном "войовничих настроїв" України ускладнює "дипломатичні зусилля з вирішення конфлікту".

Про це пише Reuters.

Вона звернулась окремо до “американської сторони”.

“Спеціально для американської сторони ще раз повторюємо: ті завдання, які ми ставимо в Україні, будуть вирішені”, – зазначила Захарова.

Втім поспішила пояснити, що РФ відкрита для дипломатії, чиї “умови добре відомі”. Проте, за її словами, чим довше Вашингтон “заохочуватиме войовничий настрій Києва”, а не перешкоджатиме “терористичним починанням українських диверсантів”, тим важчим буде пошук дипломатичних рішень.

Нагадаємо, ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.

Станом на 21:00 стало відомо, що в результаті атаки загинуло 14 цивільних, 97 осіб — травмовано.

Раніше Ібрагім Калін – речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана — заявив, що Кремль хоче мати “нову велику угоду із Заходом”, яка “частково стосуватиметься й України”.

6 жовтня в РФ укотре закликали Україну продовжити мирні перемовини між державами. Цього разу ініціаторкою заклику стала спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

Матвієнко запропонувала “сісти за стіл перемовин” українській парламентській делегації на саміті спікерів парламентів країн G20, наголосивши, що “РФ виступає за мирне врегулювання кризи”.

“Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської двадцятки сядемо за стіл перемовин. Парламент РФ, парламент України. Спробуймо зрозуміти один одного, знайти домовленості”, – сказала вона.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на заклик Матвієнко та порадив їй думати не про “стіл перемовин”, а про “покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими українцями та про лінію захисту в Гаазі”.

” Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко…”, – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 вересня 2022 року “Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності”. Це рішення, зокрема, передбачає неможливість проведення перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.