Про це повідомляє BBC.

Американським чиновникам потрібна інформація про ідентифікацію та місцеперебування осіб, які керують хакерською групою DarkSide. Як відомо ФБР, вона базується у Росії.

За інформацію про будь-кого з хакерів у Держдепартаменті пообіцяли до 5 млн доларів.

“Пропонуючи таку винагороду, США демонструють своє бажання захистити жертв програми-вимагача по всьому світу від експлуатації з боку кіберзлочинців”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Rewards Up To $10 Million!

For information on foreign malicious #cyber operations targeting U.S. critical infrastructure.

Submit info on these illegal activities via Tor at https://t.co/WvkI416g4W

You may be eligible for a reward. ⚖ 💰 pic.twitter.com/BjftNvC5bc

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) July 15, 2021