Про це повідомляє BBC.
Американським чиновникам потрібна інформація про ідентифікацію та місцеперебування осіб, які керують хакерською групою DarkSide. Як відомо ФБР, вона базується у Росії.
За інформацію про будь-кого з хакерів у Держдепартаменті пообіцяли до 5 млн доларів.
“Пропонуючи таку винагороду, США демонструють своє бажання захистити жертв програми-вимагача по всьому світу від експлуатації з боку кіберзлочинців”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
Rewards Up To $10 Million!
For information on foreign malicious #cyber operations targeting U.S. critical infrastructure.
Submit info on these illegal activities via Tor at https://t.co/WvkI416g4W
You may be eligible for a reward. ⚖ 💰 pic.twitter.com/BjftNvC5bc
— Rewards for Justice (@RFJ_USA) July 15, 2021
- У травні стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. У компанії дізналися про кібератаку у п’ятницю, 7 травня. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань уже підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide.
- Уряд США в неділю ввів надзвичайний стан після того, як найбільший паливопровід в США піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів.
- Американські штати на півдні на південному заході країни повідомили про те, що на деяких автозаправних станціях вже закінчився бензин. Американці купують більше палива, ніж потрібно, бо бояться, що налагодити роботу трубопроводу Colonial Pipeline не вдасться.
- За даними агентства Вloomberg, Colonial Pipeline виплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, аби вони розблокували їх роботу. В компанії кажуть, що це неправда.