У Державному департаменті США пообіцяли винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про хакерів з угруповання DarkSide. Вони взяли на себе відповідальність за атаку на американський трубопровід Colonial Pipeline.

Про це повідомляє BBC.

Американським чиновникам потрібна інформація про ідентифікацію та місцеперебування осіб, які керують хакерською групою DarkSide. Як відомо ФБР, вона базується у Росії.

За інформацію про будь-кого з хакерів у Держдепартаменті пообіцяли до 5 млн доларів.

“Пропонуючи таку винагороду, США демонструють своє бажання захистити жертв програми-вимагача по всьому світу від експлуатації з боку кіберзлочинців”, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Rewards Up To $10 Million! For information on foreign malicious #cyber operations targeting U.S. critical infrastructure. Submit info on these illegal activities via Tor at https://t.co/WvkI416g4W You may be eligible for a reward. ⚖ 💰 pic.twitter.com/BjftNvC5bc — Rewards for Justice (@RFJ_USA) July 15, 2021