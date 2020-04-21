Після падіння цін на нафту, США планують заповнити свої стратегічні сховища.

Про це під час брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що в нафтосховища планується закачати 75 мільйонів барелів нафти.

Після цього американські нафтосховища будуть повністю заповнені.

“Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей – це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища … Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну”, – заявив американський лідер.