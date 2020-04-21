Про це під час брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.
Він зазначив, що в нафтосховища планується закачати 75 мільйонів барелів нафти.
Після цього американські нафтосховища будуть повністю заповнені.
“Ціни на нафту рекордно низькі. Для багатьох людей – це дуже цікаво. І ми заповнимо наші національні стратегічні сховища … Ми зможемо повністю заповнити ці нафтосховища: вперше за довгий час і за правильну ціну”, – заявив американський лідер.
- Нагадаємо, на початку березня в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що через пандемію коронавірусу попит на нафту впаде вперше з 2009-го року. Тоді ж світові ціни на нафту впали на 31% — це був найгірший показник з 1991 року.
- У квітні в міжнародному енергетичному агентстві заявили, що пандемія COVID-19 може повністю зупинити десятиліття зростання попиту на нафту в усьому світі.
- Раніше Саудівська Аравія, Росія та інші виробники намагалися підтримати ціни на ринку. 12 квітня ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися скоротити в травні-червні видобуток на 9,7 млн барелів на добу. Це 10% світового пропозиції.