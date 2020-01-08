Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило своїм не військовим літакам польоти над Іраном, Іраком, а також акваторіями Оманської і Персидської заток.

Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.

Після повідомлення про катастрофу українського літака Boeing-737-800 американські авіакомпанії провели повторно ремаршрутізацію польотів, щоб уникнути повітряного простору над Іраком і Іраном.

Друга причина заборони польотів над цими територіями – ракетний обстріл військовими Ірану американських військових баз в Іраку.

У FAA підкреслили, що заборона використання повітряного простору пов’язана з “посиленням військових дій і посиленням політичної напруженості на Близькому Сході, які представляють ризик для польотів цивільної авіації США”.