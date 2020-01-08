Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.
Після повідомлення про катастрофу українського літака Boeing-737-800 американські авіакомпанії провели повторно ремаршрутізацію польотів, щоб уникнути повітряного простору над Іраком і Іраном.
Друга причина заборони польотів над цими територіями – ракетний обстріл військовими Ірану американських військових баз в Іраку.
У FAA підкреслили, що заборона використання повітряного простору пов’язана з “посиленням військових дій і посиленням політичної напруженості на Близькому Сході, які представляють ризик для польотів цивільної авіації США”.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- Зазначалось, що катастрофа літака Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані могла статися з технічних причин.