Міністерство транспорту США видало розпорядження щодо припинення пасажирських рейсів чотирьох китайських авіакомпаній в зв'язку з торговою і дипломатичною напруженістю між країнами.

Про це повідомляє Associated Press.

Розпорядження почне діяти 16 червня. Воно стосується таких авіакомпаній, як Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines і Xiamen Airlines.

Своє рішення в Департаменті транспорту США пояснили тим, що Китай порушує угоду 1980 року, між двома країнами, що стосується польотів авіакомпаній. У розпорядженні зазначено, що США готові переглянути рішення, якщо управління цивільної авіації Китаю дозволить прийом літаків американських авіакомпаній на своїй території.

“Ми дозволимо китайським перевізникам виконувати ту ж кількість регулярних пасажирських рейсів, що і китайський уряд дозволяє нашим”, – сказано в заяві.

Також в міністерстві зазначили, що продовжують переговори з китайськими офіційними особами для врегулювання суперечки.

Також в повідомленні сказано, що президент країни Дональд Трамп може ввести в дію це розпорядження раніше, ніж 16 червня.

У той же час Китай не дозволив виконувати в цьому місяці регулярні авіарейси в США їх компаніям – United Airlines і Delta Air Lines.

До пандемії коронавірусу між США і Китаєм в тиждень відбувалося близько 325 пасажирських рейсів, включаючи рейси, що виконуються United, Delta і American Airlines. Наразі китайські авіаперевізники літають в США за скороченим графіком. Вони виконували по 20 рейсів на тиждень в середині лютого, збільшивши їх частоту до 34 з середини березня.

Ті китайські авіакомпанії, яких немає серед чотирьох заявлених, зможуть літати в США раз на тиждень, згідно з ліцензією.