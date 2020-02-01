США призупинили видачу імміграційних віз, а також в'їзд в країну для громадян шести країн. Відповідне рішення прийняв президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Time.

Рішення поширюється на громадян таких країн, як Киргизстан, М’янма, Еритрея, Нігерія. Їм не видаватимуть візи, які дозволяють залишитися в США на постійній основі.

Деякі зміни торкнуться жителів Судану і Танзанії. Їм не видаватимуть Diversity Visa, тобто візи, які видаються під час лотереї “грін-кард”.

При цьому, обмеження не торкнуться видачі не імміграційних віз.

Такі обмеження в адміністрації Трампа пояснили тим, що ситуація в зазначених країнах не відповідає стандартам безпеки, в рамках року виборів, спрямованого на подальше обмеження імміграції.

Обмеження почнуть діяти з 21 лютого.

Виконуючий обов’язки міністра національної безпеки Чед Вулф сказав, що представники національної безпеки співпрацюватимуть з країнами для забезпечення вимог безпеки, щоб допомогти їм вийти зі списку.