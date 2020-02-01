Про це повідомляє Time.
Рішення поширюється на громадян таких країн, як Киргизстан, М’янма, Еритрея, Нігерія. Їм не видаватимуть візи, які дозволяють залишитися в США на постійній основі.
Деякі зміни торкнуться жителів Судану і Танзанії. Їм не видаватимуть Diversity Visa, тобто візи, які видаються під час лотереї “грін-кард”.
При цьому, обмеження не торкнуться видачі не імміграційних віз.
Такі обмеження в адміністрації Трампа пояснили тим, що ситуація в зазначених країнах не відповідає стандартам безпеки, в рамках року виборів, спрямованого на подальше обмеження імміграції.
Обмеження почнуть діяти з 21 лютого.
Виконуючий обов’язки міністра національної безпеки Чед Вулф сказав, що представники національної безпеки співпрацюватимуть з країнами для забезпечення вимог безпеки, щоб допомогти їм вийти зі списку.
- Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа планує обмежити в’їзд до США для громадян ще 7 країн, серед яких — Білорусь.