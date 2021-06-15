Про це повідомили на сайті Білого дому.

В адміністрації Байдена повідомили, що тепер діти, яких залишають біля кордону, знаходяться в центрах тимчасового утримання по 26 годин, а не по 131 годині, як раніше.

В Міністерстві внутрішньої безпеки (DHS) оголосили про створення 6 тисяч тимчасових робочих віз в несільськогосподарському секторі (H-2B) для громадян Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Також було створено 4 тисячі додаткових робочих місць для біженців з Латинської Америки, Карибського басейна та Північного трикутника.

У квітні на територію США потрапили 178 тисяч нелегальних мігрантів. Це рекордна кількість за останні 20 років.

Губернатор американського штату Техас Грег Еботт заявив, що виділив мільярд доларів з місцевого бюджету на будівництво прикордонної стіни, яка стримуватиме потік нелегальних мігрантів.

Окрім того, що в штаті збираються добудувати стіну, губернатор анонсував нові заходи щодо стримування нелегальних мігрантів. Зокрема, Департамент громадської безпеки отримає право посилити покарання за такі злочини з боку нелегалів, як вторгнення в будинки місцевих громадян.