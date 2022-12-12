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США запросять РФ на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

РФ запросять на засідання блоку Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), що відбуватимуться у Сполучених Штатах у 2023 році, заявив офіційний представник адміністрації США в АТЕС Метт Мюррей на брифінгу у Сінгапурі.

Понеділок, 12 грудня 2022, 14:56
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Про це інформує DW.

Водночас не уточнюється, чи братиме участь у саміті АТЕС у Сан-Франциско президент РФ Володимир Путін.

Росія є членом АТЕС, до якого входить 21 держава. На тлі повномасштабної війни РФ проти України різко загострилися відносини Москви з Вашингтоном та іншими західними країнами, які запровадили безпрецедентні санкції у відповідь на російську збройну агресію. Війна в Україні викликала також засудження та штрафні заходи з боку багатьох інших країн, зокрема Сінгапуру.

На саміті АТЕС у листопаді в Таїланді Путіна представляв перший віце-прем’єр РФ Андрій Білоусов. Російський президент також не був присутнім і на саміті G20, який проходив у листопаді на Балі, попри запрошення Індонезії, яке надійшло всупереч тиску західних урядів. Учасники обох зустрічей засудили повномасштабну війну РФ проти України.

Стало відомо, що в Європейському Союзі мають намір створити нову посаду представника з питань санкцій. Його обов’язками має стати запобігання спробам Росії обійти обмежувальні заходи.

Теги: АТЕС, дипломати, ізоляція рф, поілтика, США

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