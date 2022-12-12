США запросять РФ на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Про це інформує DW.
Водночас не уточнюється, чи братиме участь у саміті АТЕС у Сан-Франциско президент РФ Володимир Путін.
Росія є членом АТЕС, до якого входить 21 держава. На тлі повномасштабної війни РФ проти України різко загострилися відносини Москви з Вашингтоном та іншими західними країнами, які запровадили безпрецедентні санкції у відповідь на російську збройну агресію. Війна в Україні викликала також засудження та штрафні заходи з боку багатьох інших країн, зокрема Сінгапуру.
На саміті АТЕС у листопаді в Таїланді Путіна представляв перший віце-прем’єр РФ Андрій Білоусов. Російський президент також не був присутнім і на саміті G20, який проходив у листопаді на Балі, попри запрошення Індонезії, яке надійшло всупереч тиску західних урядів. Учасники обох зустрічей засудили повномасштабну війну РФ проти України.
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