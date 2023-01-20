Сполучені Штати запровадять санкції проти російської приватної військової компанії "Вагнер" наступного тижня, яка воює разом з військовим РФ в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова високопоставленого представника адміністрації США.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Міністерство фінансів США визнає “Вагнер” як “транснаціональну злочинну організацію”.

“У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти “Вагнер” і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить “Вагнер”, в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність”, — сказав Кірбі.

У такий спосіб, будь-які американські активи “Вагнера” будуть заморожені. Крім того, американцям буде заборонено надавати кошти, товари або послуги “вагнерівцям”.

“Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки “Вагнеру”, з наступним меседжем: “Вагнер” — це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити й переслідувати тих, хто допомагає “Вагнеру”, — додав чиновник.

Нагадаємо, що кількість бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, які залучені у широкомасштабній війні Росії проти України, сягає до 50 тисяч осіб.