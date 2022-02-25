Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 25 лютого.
“Відповідно до результатів телефонної розмови Джо Байдена і голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і у відповідності до рішення наших європейських союзників США долучаться до них і накладуть санкції на Путіна, Лаврова і членів його Ради безпеки”, — заявила Псакі.
Російський лідер стане найвищим посадовцем, в особі якого США покарають російську економіку та найближче його оточення після російської агресії в Україні.
Речниця Білого дому додала, що про конкретні обмеження США повідомлять згодом.
Попередньо Велика Британія запровадила санкції проти Путіна та голови російського МЗС Лаврова. Окрім цього, країна ініціювала розгляд відімкнення РФ від системи платежів SWIFT.
Своєю чергою, Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель також підтвердив, що ЄС розгляне запровадження санкцій проти Путіна та Лаврова.
- Нагадаємо, Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.
- 25 лютого, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Росії бути представленою у самому Комітеті міністрів та у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Рішення ухвалили через агресію Росії проти України.