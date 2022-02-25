Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір запровадити санкції проти Путіна та Лаврова.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 25 лютого.

“Відповідно до результатів телефонної розмови Джо Байдена і голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і у відповідності до рішення наших європейських союзників США долучаться до них і накладуть санкції на Путіна, Лаврова і членів його Ради безпеки”, — заявила Псакі.

Російський лідер стане найвищим посадовцем, в особі якого США покарають російську економіку та найближче його оточення після російської агресії в Україні.

Речниця Білого дому додала, що про конкретні обмеження США повідомлять згодом.

Попередньо Велика Британія запровадила санкції проти Путіна та голови російського МЗС Лаврова. Окрім цього, країна ініціювала розгляд відімкнення РФ від системи платежів SWIFT.

Своєю чергою, Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель також підтвердив, що ЄС розгляне запровадження санкцій проти Путіна та Лаврова.