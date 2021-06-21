Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти низки державних органів та посадовців Білорусі.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо 16 фізичних осіб та 5 суб’єктів господарювання.

Йдеться про Олександра Астрейка, Ольгу Дорошенко, Наталью Ейсмонт, Андрія Гуржия, Михайла Гріба, Наталью Кочанову, Сергія Калиновського, Ніколая Карпенкова, Світлану Кацубу, Олександра Лосякіна, Ігоря Плишевського, Марину Рахманову, Андрія Шведа, Ірину Целікавець, Івана Церцеля та Сергія Зубкова.

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Крім цього, під санкції потрапили:

Центр ізоляції правопорушників ГУВС Мінміськвиконкому (комплекс місць позбавлена волі, відомий як “Акрестіна”);

Управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому;

Внутрішні війська МВС Білорусі;

Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі;

Державний комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердять новий набір санкцій проти безлічі офіційних осіб Білорусі й підготують низку заходів, спрямованих на удар по економіці країни.

Перед цим міністри закордонних справ країн G7 (“Великої сімки”) виступили із заявою, в якій засудили дії Білорусі із затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, а також пригрозили запровадженням нових санкцій.

В травні стало відомо, що Україна готується до запровадження санкції проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У п’ятницю, 28 травня, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що пакет санкцій вже передали на розгляд РНБО, але секретар Ради нацбезпеки і оборони це заперечив.