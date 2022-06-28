28 червня Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази РФ, зокрема державну корпорацію "Ростех", наріжний камінь російської оборони, промисловості та технологій, і виробничих секторів, а також 29 російських фізичних осіб. Вжиті заходи вражають у суть здатності РФ розробляти та розгортати зброю й технології, які використовуються для жорстокої загарбницької війни Путіна проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Санкції запроваджено проти держкорпорації “Ростех”, а також усіх його дочірніх підприємств з часткою понад 50%, — навіть якщо “дочка” не перебуває у списку санкцій. До “управлінської парасольки “Ростеха” входить понад 800 організацій з різних галузей.

Заходи покликані, зокрема, послабити “здатність РФ продовжувати повітряний наступ на Україну”. “Ростех” та його дочірні та афілійовані особи “мають вирішальне значення для здатності російських збройних сил закуповувати, обслуговувати та замінювати літаки та пов’язану з ними техніку”, пише відомство про “Об’єднану авіабудівну корпорацію” (ОАК), що входить у “Ростех”.

Під санкції також потрапив “Камаз” і “дочки” ОАК: підприємство “Туполєв”, яке Мінфін називає “провідним російським розробником, виробником стратегічних бомбардувальників і літаків дальньої авіації”, “Іркут”, що виробляє винищувачі, “Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва”, АТ “Технодинаміка”, ВАТ “Авіаційний комплекс імені с. В. Іллюшина”, що виробляє цивільні та військові літаки, у тому числі важкі транспортні літаки Іл-76, та інші підприємства.

Мінфін США доручив усім партнерам компаній, що потрапили під санкції, а також “дочок” “Ростеха” припинити всі операції з ними до 11 серпня цього року.