Про це повідомляє Білий дім.

Зокрема, Байден заявив, що дії Білорусі є “незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці й зовнішній політиці США”. Наголошується й на шкідливій діяльності білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

“Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції й організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень”, – йдеться і заяві.

Нові санкції передбачають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Вони також торкнуться сфери енергетики, оборонного сектору й транспорту.

Під дію обмежень потрапили 23 фізичних та 21 юридична особа, зокрема білоруський Національний олімпійський комітет, підприємства Беларуськалий, Белнефтегаз і Белказтранс. Активи пособників режиму Лукашенка будуть заблоковані, а доларові операції для білоруських держустанов — заморожені.

Додамо, що США запровадили нові економічні санкції у день річниці виборів президента Білорусі, а нещодавно Байден провів зустріч з опоненткою Лукашенка Світланою Тихановською.

Вибори в Білорусі та реакція міжнародної спільноти

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня минулого року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%. Він обіймає цю посаду з 1994 року.

Результати виборів визнали Китай та Росія. Голова КНР Сі Цзіньпін був першим, хто привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах. Також з переобранням його привітав президент РФ Володимир Путін. Днями Путін на Лукашенко зустрілися сам на сам в резиденції російського лідера в Сочі.

Також визнали результати виборів такі країни як Азербайджан, Вірменія, Венесуела, В’єтнам, Казахстан, Киргизія, Куба, Нікарагуа, Молдавія, Сирія, Узбекистан, Таджикистан, Туреччина.

Одночасно ряд країн виступили заявами щодо необхідності проведення нових виборів в країні або ж прямо заявили, що не визнають Лукашенка законно обраним президентом країні.

Так 10 серпня міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

Того ж дня МЗС Чехії заявило, що вибори “не можна назвати вільними і демократичними”.

11 серпня Європейський Союз офіційно заявив, що “вибори не були ні вільними, ні справедливими”. ЄС засудив насильство до протестувальників та попередив владу Білорусі про можливі санкції. Україна підтримала цю позицію. 15 вересня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель офіційно оголосив, що блок вважає, що вибори були сфальшовані. Він заявив: “Ми не визнаємо Лукашенка законним президентом Білорусі”.

10 вересня парламент Литви офіційно назвав Світлану Тихановську законним президентом Білорусі, а КР — “єдиними законними представниками білоруського народу”.

23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку варто було б в ситуації, що склалася, провести повторні президентські вибори.

13 серпня державний секретар США Майк Помпео заявив, що “і ЄС, і США поділяють однакове занепокоєння щодо того, що відбулося і відбувається в Білорусі”. 15 вересня сенатори США підготували текст постанови щодо визнання виборів в Білорусі недійсними.

Того ж дня прем’єр-міністр Словенії Янез Янша виступив за проведення нових президентських виборів в Білорусі.

14 серпня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій виступив з ініціативою провести повторні вибори президента за участі міжнародних спостерігачів.

10 серпня уряд Німеччини заявив, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів. Сейм Польщі визнав вибори сфальшованими.

17 серпня глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб зазначив, що Лондон не визнає офіційні результати президентських виборів в Білорусії.

18 серпня міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країна не визнає результати голосування та закликає до перевиборів.

Уряд Естонії на засіданні 18 серпня прийняв заяву щодо результатів президентських виборів у Білорусі. Влада країни не визнала підсумки виборів і виступила за проведення нових.

Протести

У Білорусі почалися масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. У день виборів у країні спалахнули протести, які тривають і досі. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, внаслідок наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.

13 вересня під час чергового недільного маршу проти режиму чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка силовики стріляли у повітря.