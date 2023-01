Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) вжило додаткових заходів для зниження спроможності Російської Федерації вести широкомасштабну війну проти України, запровадивши санкції проти ще шести осіб та 12 організацій.

Санкції Мінфіну доповнені обмеженнями Державного департаменту США та спрямовані проти інфраструктури, яка підтримує операції на полі бою в Україні, включно з виробниками російської зброї й тими, хто керує тимчасово окупованими територіями в Україні.

Крім цього, Мінфін США визнав ПВК “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією, а також розширив проти неї санкції.

“Сьогоднішні розширені санкції проти “Вагнера”, а також нові санкції щодо їхніх партнерів та інших компаній, що сприяють російському військовому комплексу, ще більше перешкоджатимуть здатності Путіна озброювати та оснащувати свою військову машину”, – сказала міністерка фінансів Джанет Єллен.

Оголошення “Вагнера” транснаціональною злочинною організацією означає замороження будь-яких американських активів угруповання та забороняє фізичним і юридичним особам США надавати кошти, товари або послуги цій групі.

У відомстві пояснили, що сьогодні ПВК “Вагнер” перейменована відповідно до виконавчого наказу з поправками, як іноземна особа, яка є значною транснаціональною злочинною організацією. А також зазначили, що співробітники ПВК “Вагнер” брали участь у безперервній вагомій злочинній діяльності.

Серед організацій та осіб, проти яких Мінфін США запровадив санкції – російська технологічна компанія “Терра-Тек”, китайська організація Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, низка організацій та їхніх керівників в ОАЕ, Центральній Африканській Республіці та Росії.

Крім того, санкції запроваджено проти компаній і підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема щодо компанії “Авіакон Цитотранс”, чотирьох її літаків, Уральського заводу цивільної авіації, науково-виробничого підприємства “Прима” та інших організацій, а також їхніх керівників.