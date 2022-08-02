США запровадили нові санкції проти РФ: у списку мільярдери, колаборанти з окупованих територій та Кабаєва

2 серпня Сполучені Штати Америки оголосили розширення списку санкцій проти РФ. До переліку потрапили російські бізнесмени, 36 компаній наукового та військово-промислового комплексу, ексгімнастка Аліна Кабаєва та так званий мер Маріуполя Костянтин Іващенко, призначений росіянами після окупації міста російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

До списку також увійшли російські мільярдери:

голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков,

колишній генеральний директор компанії “ФосАгро” Андрій Гур’єв із сином,

ексглава міжнародного виробника добрив “Єврохім” та вугільно-енергетичної компанії СУЕК Андрій Мельниченко,

колишній голова ради директорів ВАТ “Новоросійський морський торговельний порт” та АТ “Міжнародний аеропорт Шереметьєво” Олександр Пономаренко,

ексголова ради директорів “Трубної металургійної компанії”, власник та голова ЗАТ “Група “Сінара” Дмитро Пумп’янський.

Окрім цього, перелік доповнили Сергієм Єлісєєвим – президентом всеросійської федерації самбо.

Серед юридичних осіб, щодо яких запровадили санкції, міститься більш як три десятки підприємств. Серед них також російський фонд “Сколково”, Сколківський інститут науки та технології (“Сколтех”) та Сколківський технопарк.

Окремо держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції проти трьох олігархів, російської державної компанії, яку контролює міністерство транспорту РФ, “чотирьох осіб і однієї організації, які незаконно діють на території України у співпраці з РФ”, і 24 російських оборонних і суб’єкти, пов’язані з технологією.

США також запроваджують візові обмеження щодо 893 офіційних осіб РФ та “31 іноземного урядовця, які діяли на підтримку ймовірної анексії РФ українського Криму і тим самим загрожували або порушували суверенітет України”, зазначив Блінкен.