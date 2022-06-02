Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Нові санкції, про які оголосив Білий Дім, спрямовані проти російських урядовців та еліти, наближеної до президента країни-агресорки Володимира Путіна. Зокрема, обмеження торкнуться соратника Путін Сергія Ролдугіна, який вже перебуває під санкціями ЄС, та спікерки МЗС РФ Марії Захарової.
Санкції запроваджені також проти 16 організацій, 7 суден і 3 літаків. Зокрема, вони стосуються яхт “Грейсиф” під прапором Росії та “Олімпія” під прапором Кайманових островів. Ці судна заблокували як власність, у якій зацікавлений Путін.
Нагадаємо, у березні президент Сполучениї Штатів Джо Байден заявляв, що США працює над блокуванням яхт, розкішних апартаментів та приватних літаків російської еліти, пов’язаної з Путіним.
Основна мета нових обмежень – посилення тиску на Путіна та його оточення.
- Раніше повідомлялося, що посли ЄС ухвалили шостий пакет санкцій проти Росії.
- Також Шольц повідомив, що економічний розвиток РФ “поставлено на карту” через шостий пакет санкцій ЄС.
- Водночас, за словами генсека ООН, прогрес у подоланні продовольчої кризи вже настав.