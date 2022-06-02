Білий дім заявив про нові обмеження проти російської еліти, які запроваджуються через широкомасштабне вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Нові санкції, про які оголосив Білий Дім, спрямовані проти російських урядовців та еліти, наближеної до президента країни-агресорки Володимира Путіна. Зокрема, обмеження торкнуться соратника Путін Сергія Ролдугіна, який вже перебуває під санкціями ЄС, та спікерки МЗС РФ Марії Захарової.

Санкції запроваджені також проти 16 організацій, 7 суден і 3 літаків. Зокрема, вони стосуються яхт “Грейсиф” під прапором Росії та “Олімпія” під прапором Кайманових островів. Ці судна заблокували як власність, у якій зацікавлений Путін.

Нагадаємо, у березні президент Сполучениї Штатів Джо Байден заявляв, що США працює над блокуванням яхт, розкішних апартаментів та приватних літаків російської еліти, пов’язаної з Путіним.

Основна мета нових обмежень – посилення тиску на Путіна та його оточення.