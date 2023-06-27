США запровадили санкції проти чотирьох компаній, пов’язаних з групою «Вагнер»

Джерело: CNN
Оголосили про санкції через кілька днів після короткочасного заколоту під керівництвом голови групи найманців Євгена Пригожина.
Обмеження націлені на компанії в Росії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Центральноафриканській Республіці, які “займалися незаконними операціями із золотом для фінансування ПВК”Вагнер” для підтримки та розширення її збройних сил, зокрема в Україні та Африці”.
Згідно з даними, особа, яка стала мішенню, це Андрій Миколайович Іванов. Він є російським керівником у ПВК “Вагнер”, що “тісно співпрацював з організацією Пригожина “Політологія Африки” та високопоставленими урядовцями Малі стосовно угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи в Малі”.
“Група “Вагнер” фінансує свої жорстокі операції частково шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів групи “Вагнер”, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці”, – зазначив у заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Нагадаємо, 26 січня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.
Зауважимо, у квітні в Європейському Союзі запровадили санкції проти ПВК “Вагнер”. В ЄС наголосили, що “вагнерівці” теж відповідальні за агресію проти України.
Згодом Швейцарія оголосила про введення санкцій проти приватної військової компанії “Вагнер”.
- Міністерство фінансів Сполучених Штатів ввело санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів.
- У США планують зосередитися на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, аби перешкодити продовженню вторгнення РФ в Україну. Штати мають намір розширити фінансові санкції проти тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.
- 23 червня США запровадили санкції проти двох офіцерів російської розвідки, які намагалися втрутитися в місцеві американські вибори в рамках “глобальних операцій зловмисного впливу” Москви.
- 21 червня посли Європейського союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Він охоплює заходи, спрямовані на протидію обходу вже чинних обмежень і окремим лістингам.