США запровадили санкції проти чотирьох компаній, пов’язаних з групою «Вагнер»

27 червня Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох компаній, залучених до "торгівлі золотом", та однієї особи, що здійснювала "торги зброєю", пов’язані з групою "Вагнер".

Джерело: CNN

Оголосили про санкції через кілька днів після короткочасного заколоту під керівництвом голови групи найманців Євгена Пригожина.

Обмеження націлені на компанії в Росії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Центральноафриканській Республіці, які “займалися незаконними операціями із золотом для фінансування ПВК”Вагнер” для підтримки та розширення її збройних сил, зокрема в Україні та Африці”.

Згідно з даними, особа, яка стала мішенню, це Андрій Миколайович Іванов. Він є російським керівником у ПВК “Вагнер”, що “тісно співпрацював з організацією Пригожина “Політологія Африки” та високопоставленими урядовцями Малі стосовно угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи в Малі”.

“Група “Вагнер” фінансує свої жорстокі операції частково шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів групи “Вагнер”, щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці”, – зазначив у заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, 26 січня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Російської Федерації та визнало російську приватну військову компанію “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією.

Зауважимо, у квітні в Європейському Союзі запровадили санкції проти ПВК “Вагнер”. В ЄС наголосили, що “вагнерівці” теж відповідальні за агресію проти України.

Згодом Швейцарія оголосила про введення санкцій проти приватної військової компанії “Вагнер”.