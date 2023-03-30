Сьогодні, 30 березня, уряд США оголосив про запровадження санкцій проти громадянина Словаччини, який сприяв постачанню зброї й іншої техніки в Росію з Північної Кореї.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів США.

“Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти однієї особи за спробу сприяти угодам щодо продажу зброї між Росією та КНДР”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, санкції запроваджено проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його спроби провести угоду з продажу зброї між Росією та КНДР. За даними OFAC, Мкртичев взаємодіяв з режимом КНДР, щоб отримати понад два десятки видів зброї та боєприпасів для РФ в обмін на комерційний літак, сировину, а також іншу продукцію для Північної Кореї.

У Мінфіні США зауважили, що санкції та заходи експортного контролю, запроваджені коаліцією з понад 30 країн, суттєво обмежили постачання в Росію сучасних технологій та звузили спроможність Росії відновлювати запаси втраченого озброєння й техніки. Водночас Сполучені Штати та партнери продовжують надавати Україні сучасну зброю для захисту проти російської агресії.

“Росія втратила понад 9 000 одиниць важкої військової техніки з початку війни і, частково завдяки багатостороннім санкціям та експортним обмеженням, Путін все більш відчайдушно намагається їх замінити”, – заявила міністерка фінансів США Дженет Йеллен.

А також додала, що подібні схеми, які намагався втілити Мкртичев показують, що “Путін звертається до постачальників останньої надії, таких як Іран та КНДР”. Також міністерка засвідчила відданість США тому, щоб зменшувати можливості військово-промислового комплексу Росії, а також протидіяти спробам Росії обходити санкції та отримувати військове обладнання від КНДР, або будь-якої іншої держави, яка готова підтримувати війну Росії в Україні.