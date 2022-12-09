Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова координатора з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі.
“Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників”, — сказав представник Білого дому.
За його словами, до цього переліку входять, зокрема, Повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників.
Крім того, до санкційного списку включили 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.
Водночас в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.
- Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти причетних до виробництва та постачання РФ іранських дронів. Санкції торкнулися фізичних та юридичних осіб.
- США запровадили санкції проти російських виробників та розробників мікроелектроніки.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції проти РФ можуть залишатися в силі навіть після будь-якої можливої мирної угоди з Україною, що підвищує перспективу довгострокових зусиль США з тиску на російську економіку.