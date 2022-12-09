Уряд США запровадив санкції проти Повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ на тлі їхньої причетності до незаконної закупівлі в Ірану безпілотних апаратів та їх застосування для ударів по мирних містах України.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на слова координатора з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі.

“Сьогодні ми оголошуємо про запровадження санкцій проти трьох російських установ, які були в авангарді процесу придбання та застосування іранських безпілотників”, — сказав представник Білого дому.

За його словами, до цього переліку входять, зокрема, Повітряно-космічні сили РФ як бенефіціар російсько-іранської угоди про передачу безпілотників.

Крім того, до санкційного списку включили 924-й російський державний центр безпілотної авіації, який відправляв свій персонал до Ірану з метою навчання на іранських БПЛА.

Водночас в США оцінюють можливості для введення експортних обмежень проти Ірану, щоби припинити доступ відповідних технологій в цю країну.