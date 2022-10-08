Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що ці обмеження можуть стати найбільшою зміною політики США щодо доставлення технологій до Китаю з 1990-х років. Якщо вони виявляться ефективними, то зможуть сповільнити китайську промисловість з виробництва мікросхем, змусивши американські та іноземні компанії, які використовують американські технології, припинити підтримку деяких провідних китайських фабрик і розробників мікросхем.

Крім того, раніше США додали найбільшого китайського виробника чипів YMTC і ще 30 компаній до переліку “неперевірених” юридичних осіб. Це означає, що їхня продукція не може бути проінспектована відповідними органами США, а отже, не підлягає використанню американськими компаніями.

Нові заходи суттєво обмежать експорт американського обладнання, зокрема з боку корпорацій Nvidia та AMD, китайським виробникам напівпровідників. Ще було розширено санкції щодо трьох ІТ-компаній із Китаю, які були внесені в “чорний список” у 2019 році.

У повідомленні наголошується, що рішення адміністрації Джо Байдена забороняє постачання великої кількості мікропроцесорів, які використовує Китай у комп’ютерах. Це обмеження також може вплинути на китайські дата-центри.

Водночас для того, щоб санкції були дієвими, США розраховує на участь в них інших країн. Також у Вашингтоні побоюються, що в довгостроковій перспективі це може послабити американський високотехнологічний сектор шляхом посилення конкурентів.