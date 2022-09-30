30 вересня адміністрація Байдена запроваджує ряд нових санкцій, покликаних паралізувати російські оборонний та технологічний сектори та інші галузі промисловості. Передбачено також відсторонення ще більшої кількості високопосадовців та їхніх сімей від світової торгівлі.

Про це повідомляє The New York Times.

Представники Білого дому заявили виданню, що міністерство фінансів і торгівлі запровадять санкції та експортний контроль щодо будь-яких компаній, установ або осіб, які “надають політичну чи економічну підтримку Росії та оголошеної нею анексії”.

За словами чиновників, міністерство також вводить санкції проти 14 міжнародних компаній за підтримку ланцюжків постачань російської армії та вносить до санкційного списку майже 300 членів парламенту.

Зокрема санкції запровадять проти голови центрального банку РФ Набіуллініної Ельвіри: “Цього разу Набіулліна спритно підняла відсоткові ставки, запровадила контроль над капіталом і шукала діри та обхідні шляхи, щоб запустити економіку в облозі”, — йдеться в повідомленні CNN.

Водночас Державний департамент вводить візові обмеження для понад 900 російських посадовців.

Міністерство торгівлі додає 57 юридичних осіб до списку юридичних осіб, що обмежує комерційні операції, і планує спробувати забезпечити, аби компанії за межами Сполучених Штатів були обмежені в бізнесі, який вони можуть вести з особами зі списку.

За даними CNN, США також додали до санкціїного списку родичів членів Ради національної безпеки РФ, візові обмеження проти найманця батальйону “Ахмат” Очур-Суге Монгуша за порушення прав людини.