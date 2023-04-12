12 квітня Сполучені Штати запровадили більшість санкцій щодо більш ніж 100 осіб та організацій у всьому світі за їх зв'язки з війною Росії проти України.

Про це інформує CNN.

Це додаткова акція, спрямована на те, щоб зменшити можливості Москви у її війні проти України та покарати тих, хто її підтримує, зокрема допомагаючи Росії ухилятися від санкцій.

Санкції щодо російського мільярдера та його спільників

Обмеження націлені на широку мережу, пов’язану з російським мільярдером Алішером Усмановим, який вже перебуває під санкціями в кількох країнах, і були ухвалені в координації зі Сполученим Королівством Великої Британії.

За даними міністерства фінансів США, Усманов “є одним із найбагатших мільярдерів Росії”, який “має значні частки у металургійній та гірничодобувній промисловості, телекомунікаціях та інформаційних технологіях”.

“Відомо, що він близький із багатьма високопосадовцями, зокрема з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з Дмитром Медведєвим, нинішнім заступником голови ради безпеки Росії і колишнім президентом і прем’єр-міністром РФ”, – йдеться в повідомленні.

Санкції проти міжнародних компаній і банку

США також запровадили обмеження щодо компаній, котрі базуються в Китаї, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які, за заявою міністерства фінансів США, підтримують військово-промисловий комплекс Росії всупереч існуючим санкціям.

Відомство також наклало санкції на Міжнародний інвестиційний банк, “фінансову установу, контрольовану Росією” у Будапешті, а також на його московську дочірню компанію та кількох колишніх та нинішніх керівників.

Як стверджують США, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті “дає змогу Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі”, а також сприяє зловмисним діям у Центральній Європі та на Західних Балканах і корупції й ухилянню від санкцій.

Санкції щодо організацій, орієнтованих на дітей

Окрім цього, Держдепартамент США вводить санкції проти двох російських організацій, що “підтримують зусилля Росії відносно підриву суверенітету та територіальної цілісності України шляхом мілітаризації та ідеологічного виховання школярів: Всеросійської дитячо-юнацької військово-патріотичної оргранізації “Юнармія” та Державного бюджетного навчального закладу додаткової освіти республіки Крим Кримський патріотичний центр”, – йдеться у повідомленні державного секретаря Ентоні Блінкена.

За даними Держдепартаменту, так звана молодіжна армія, створена міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, “відповідає за мілітаризацію та пропаганду школярів на окупованих територіях України”.

Тоді як “Кримський патріотичний центр” – це “організація, метою якої є “військово-патріотичне виховання” молоді з метою її підготовки до служби у збройних силах Росії”.