Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.
Водночас на Прайс не пояснив, що саме передбачатимуть запроваджені санкції.
Пєсков має сина п’ятьох дітей: Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки. Вона триразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка в танцях на льоду.
Зокрема до санкційного списку потрапили депутати Держдуми, які підтримали рішення про визнання так званих “ДНР”, “ЛНР”.
- Нагадаємо, що країни G7 налаштовані ще більше ізолювати РФ від світових економік та міжнародної фінансової системи на тлі російського вторгнення в Україну.
- Також Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.
- Водночас Велика Британія додала 386 депутатів держдуми РФ до санкційного списку, який був запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Раніше повідомлялось, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Кремль натомість звинуватив Сполучені Штати в оголошенні Росії економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.