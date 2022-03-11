Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Водночас на Прайс не пояснив, що саме передбачатимуть запроваджені санкції.

Пєсков має сина п’ятьох дітей: Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки. Вона триразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка в танцях на льоду.

Зокрема до санкційного списку потрапили депутати Держдуми, які підтримали рішення про визнання так званих “ДНР”, “ЛНР”.