У Державному департаменті США оголосили про запровадження санкцій проти дружини та дорослих дітей речника Президента Росії Володимира Путіна, а також 12 депутатів Держдуми РФ.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.

Водночас на Прайс не пояснив, що саме передбачатимуть запроваджені санкції.

Пєсков має сина п’ятьох дітей: Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки. Вона триразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка світу, олімпійська чемпіонка в танцях на льоду.

Зокрема до санкційного списку потрапили депутати Держдуми, які підтримали рішення про визнання так званих “ДНР”, “ЛНР”.