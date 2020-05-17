Про це повідомляє прес–служба компанії–оператора United Launch Alliance.

“Ракета–носій Atlas V в неділю успішно стартувала на земну орбіту з безпілотним кораблем багаторазового використання X–37B Космічного командування ВПС США“, – сказано в повідомленні.

Відео запуску шаттла є на Youtube.

Відзначається, що велика частина досліджень, які повинні бути проведені космольотом, засекречені.

Орбітальний літак розроблявся з 1999 року. Він був вперше запущений на орбіту в 2010 році і після цього запускався ще 4 рази. Цілі жодної місії космічного корабля офіційно не розголошуються.