Про це повідомляє пресслужба компаніїоператора United Launch Alliance.

Ракетаносій Atlas V в неділю успішно стартувала на земну орбіту з безпілотним кораблем багаторазового використання X37B Космічного командування ВПС США, сказано в повідомленні.

Відео запуску шаттла є на Youtube.

Відзначається, що велика частина досліджень, які повинні бути проведені космольотом, засекречені.

Орбітальний літак розроблявся з 1999 року. Він був вперше запущений на орбіту в 2010 році і після цього запускався ще 4 рази. Цілі жодної місії космічного корабля офіційно не розголошуються.

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