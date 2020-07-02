США засудили проведення в окупованому Криму голосування по поправках до Конституції РФ

Посольство США в Україні засудило проведення "загальноросійського голосування по поправках до Конституції Росії" в окупованому Криму.

Про це повідомляється в офіційному Twitter-аккаунті посольства.

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна”, – йдеться в заяві.

Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна. #CrimeaIsUkraine https://t.co/MEpnBMthWP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.