США засудили проведення в окупованому Криму голосування по поправках до Конституції РФ

Про це повідомляється в офіційному Twitter-аккаунті посольства.
“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна”, – йдеться в заяві.
Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна. #CrimeaIsUkraine https://t.co/MEpnBMthWP
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.
- У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що на підтримку змін до Конституції РФ висловилися 77,92 % виборців.