Covid-19 Україна

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США засудили проведення в окупованому Криму голосування по поправках до Конституції РФ

Посольство США в Україні засудило проведення "загальноросійського голосування по поправках до Конституції Росії" в окупованому Криму.

Четвер, 2 липня 2020, 16:34

Про це повідомляється в офіційному Twitter-аккаунті посольства.

“Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна”, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.

  • У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що на підтримку змін до Конституції РФ висловилися 77,92 % виборців.
Теги: США, Конституция, поправки, РФ

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