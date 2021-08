Про це заявив представник міністерства оборони Ісламської Республіки Фавад Аман у Twitter.

“Понад 200 бойовиків терористичних руху “Талібан” були вбиті в місті Шеберган після того, як ВПС (США, – ред.) націлилися на їхні позиції. Внаслідок авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів, а також понад 100 транспортних засобів”, – заявив Аман.

