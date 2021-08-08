Про це заявив представник міністерства оборони Ісламської Республіки Фавад Аман у Twitter.

“Понад 200 бойовиків терористичних руху “Талібан” були вбиті в місті Шеберган після того, як ВПС (США, – ред.) націлилися на їхні позиції. Внаслідок авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів, а також понад 100 транспортних засобів”, – заявив Аман.

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes. — Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021

Тим часом таліби захопили столицю ще однієї провінції в Афганістані, повідомляє Al Jazeera. Столиця Кундуз стала третьою, яку захопили за три останні дні.

Бойовики захопили штаб поліції, резиденцію губернатора і в’язницю.

Водночас органи охорони здоров’я Кундуза заявили про 14 загиблих в результаті боїв. Серед них жінки й діти. До лікарні також доставили понад 30 поранених.

У суботу, 7 серпня, талібам вдалося захопити місто Шеберган. Це друга захоплена столиця провінції в Афганістані за два дні боїв.

США та Велика Британія одразу відреагували та закликали своїх громадян терміново залишити Афганістан комерційними авіарейсами.

Посольства США та Великої Британії закликали своїх громадян терміново залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами. Це пов’язано зі стрімким наступом талібів.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.