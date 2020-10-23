Армія Сполучених Штатів Америки завдала авіаудару у провінції Ідліб на північному заході Сирії. Внаслідок цього було вбито кількох ватажків терористичної організації “Аль-Каїда”.

Про це повідомила речниця Центрального командування збройних сил США Бет Ріордан, інформує DW.

Ріодан додала, що цей авіаудар зруйнує плани терористів. Число жертв вона не уточнила.

Ісламісти у Сирії підтвердили, що США справді здійснили авіаудар з дрона. За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, було вбито 14 ісламістів. Серед них було шестеро ватажків “Аль-Каїди” та п’ятеро іноземців.

Інформатори центру в Сирії розповіли, що двоє вбитих належали до “Хайят Тахрір аш-Шам“, угруповання, до якого увійшло і “Джебхат ан-Нусра“, колишнє відділення “Аль-Каїди” у Сирії. Цю інформацію підтвердили у “Хайят Тахрір аш-Шам“. Терористи заявили, що авіаудару було завдано по намету їхнього ватажка.

До слова, місто Салкін у провінції Ідліб залишається осередком спротиву режиму Башара Асада у Сирії. Серед терористів домінує саме “Хайят Тахрір аш-Шам“.