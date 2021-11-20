США до кінця 2021 року виведуть з Іраку військових, що виконують бойові завдання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

Як проінформував прессекретар Пентагону Джон Кірбі, очільник оборонного відомства США Ллойд Остін зустрівся зі своїм іракським колегою Джумою Інадом у Бахрейні.

Під час зустрічі Остін підтвердив, що США залишаються в Іраку після запрошення уряду для підтримки сил безпеки Ірану та допомоги у боротьбі з терористичною організацією ІДІЛ.

Він також зазначив, що США продовжать виконувати взяті на себе у липні 2021 року зобов’язання. У тому числі щодо виведення американських бойових підрозділів. За його словами, до кінця поточного року в Іраку не залишиться сил, що виконують бойові завдання.

Подальший етап військової місії США в Іраку полягатиме в консультуванні, допомозі та обміні розвідданими з військовими країни.