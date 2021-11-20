Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.
Як проінформував прессекретар Пентагону Джон Кірбі, очільник оборонного відомства США Ллойд Остін зустрівся зі своїм іракським колегою Джумою Інадом у Бахрейні.
Під час зустрічі Остін підтвердив, що США залишаються в Іраку після запрошення уряду для підтримки сил безпеки Ірану та допомоги у боротьбі з терористичною організацією ІДІЛ.
Він також зазначив, що США продовжать виконувати взяті на себе у липні 2021 року зобов’язання. У тому числі щодо виведення американських бойових підрозділів. За його словами, до кінця поточного року в Іраку не залишиться сил, що виконують бойові завдання.
Подальший етап військової місії США в Іраку полягатиме в консультуванні, допомозі та обміні розвідданими з військовими країни.
- У липні 2021 року повідомлялося, що США скоротять військову присутність в Іраку.