Про це під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Він пояснив, що евакуація американських громадян та афганських союзників – продовжується.
До Кабулу вилетів експосол США в Афганістані Джон Басс. Він допомагатиме з евакуацією.
Прайс поінформував, що Вашингтон збирається “зберегти основну дипломатичну присутність” в аеропорту Кабулу до 31 серпня, орієнтовно. Місію можуть продовжити, якщо це буде безпечно.
Польоти американських військових літаків, якими евакуюють дипломатів та цивільних громадян з Афганістану, відновили в понеділок, 16 серпня. Прайс пояснив, що у Вашингтоні зацікавлені в тому, аби евакуювати з Афганістану якомога більше людей протягом максимально короткого проміжку часу. Йдеться про евакуацію громадян як на територію США, так і в треті країни.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що представники терористичної організації Талібан пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабулу для евакуації військовими силами США.
У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.
Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.
Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.
- Повну хронологію захоплення Афганістану представниками “Талібану” читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест та Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій.
- Про те, як зміниться життя в Афганістані після приходу талібів до влади — в матеріалі Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалося та що далі.