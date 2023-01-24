За словами трьох американських посадовців, знайомих з обговореннями, адміністрація Байдена завершує планування щодо передачі американських танків Abrams Україні і може зробити заяву вже цього тижня. Терміни фактичного постачання досі невідомі, і зазвичай потрібно кілька місяців, щоб навчити війська ефективно використовувати танки.

Про це повідомляє CNN.

Оголошення про танки може бути спробую розірвати дипломатичну суперечку з Німеччиною, яка минулого тижня повідомила США, що не відправлятиме свої танки Leopard в Україну, якщо США також не погодяться постачити свої танки M1 Abrams.

Посадовці національної безпеки в адміністрації активно розглядали кроки, які вони могли б зробити, щоб переконати Німеччину спорядити Leopards.

У п’ятницю на зустрічі західних лідерів оборони в Німеччині США та їх союзники не змогли переконати німецьких офіційних осіб надіслати Leopards у межах чергового раунду військової допомоги Берліна Україні. Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що “ми готуємо наше рішення, яке буде дуже скоро” щодо танків.

24 січня німецька газета Der Spiegel повідомила, що канцлер ФРН Олаф Шольц вирішив постачити в Україну танки Leopard після “місяців дебатів”.

Президент України Володимир Зеленський постійно закликав західних союзників про сучасні танки, оскільки його країна готується до очікуваного наступу Росії навесні.

Велика Британія вже оголосила, що надішле 12 своїх танків Challenger 2 в Україну, перетнувши те, що раніше здавалося червоною лінією для США та їхніх європейських союзників. Оголошення США про відправку танків посилить тиск на Німеччину. Вважається, що в Європі їх близько 2000, і Польща 24 січня офіційно попросила Берлін схвалити передачу деяких своїх Leopards Україні.

Будь-яке оголошення було б довгостроковим внеском Abrams, тобто українці не матимуть їх на місцях найближчим часом через навчання та створення бази забезпечення, сказав CNN колишній посадовець оборони, який знає про обговорення. На цей час заява США, яка очікується, призначена більше для того, щоб Німеччина відчувала себе зручніше в забезпеченні власними танками.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

Довідка. Abrams – американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.