Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США посилять свою військову присутність на території Європи у довгостроковій перспективі, щоб зміцнити регіональну безпеку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє інформаційне агентство США Associated Press.

З такою заявою Джо Байден виступив на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Мадриді у середу, 29 червня.

За словами американського лідера, “НАТО сильне та об’єднане” а кроки, які необхідно ухвалити під час саміту лідерів Альянсу, “ще більше зміцнять колективну силу”.

Свій виступ Байден розпочав з повідомлення про те, що США створять постійну штаб-квартиру у Польщі, направлять дві додаткові ескадрильї винищувачів F-35 до Великої Британії та передадуть додаткові ППО та інші засоби Німеччині та Італії.

“Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати зміцнюють нашу військову позицію у Європі та зреагують на зміну ситуації у сфері безпеки, а також зміцнять нашу колективну безпеку”, – наголосив він.

Столтенберг, який раніше цього ж дня заявив, що Альянс зіштовхнувся з найбільшою проблемою з часів Другої світової війни, привітав заяву Байдена.

Окрім цього Джо Байден зауважив, що Сполучені Штати назавжди розмістять своє передове командування V корпусу армії США у Польщі, що повинно зміцнити сумісність США і НАТО на східному фланзі Альянсу. Такий крок означає перше постійне розміщення сил США на східній околиці НАТО.

Також Байден пообіцяв, що США активізують ротаційне розгортання військ у Балтійському регіоні.

Напередодні, 28 червня, американський лідер заявив, що США розмісять два додаткових есмінці на своїй військово-морській базі у Роті (Іспанія). Таким чином загальна кількість есмінців США на території Іспанії досягне шести.

На даний час на території Європи знаходяться понад 100 000 військових, що приблизно на 20 000 більше ніж до початку повномасштабної російсько-української війни.

Байден наголосив, що зустріч лідерів НАТО цього тижня стане “історичним самітом”, оскільки на ньому буде ухвалено нову стратегічну структуру, оголошено низку кроків щодо збільшення оборонних витрат та можливостей, а також розчищення шляху для вступу до НАТО раніше нейтральних країн – Швеції та Фінляндії.

За словами Байдена, Путін сподівався розколоти НАТО своїм повномасштабним вторгнення в Україну, однак отримав протилежний результат.

“Путін прагнув фінляндізації Європи. Ви отримаєте натолізацію Європи. Це саме те, чого він не хотів, але саме те, що потрібно зробити, щоб гарантувати безпеку Європи”, – заявив Джо Байден.