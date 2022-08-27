Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
За словами заступника міністра оборони із закупівель і постачання Вільяма ЛаПланта, збільшення виробництва пов’язане з допомогою Україні: “Оскільки ми продовжуємо надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки, ми працюємо з промисловістю над прискоренням виробництва критично важливої зброї та систем”, — сказав ЛаПлант.
“Ми отримали майже 400 мільйонів доларів на поповнення запасів HIMARS і GMLRS у Міністерстві оборони”, — додав він: “Крім того, ми плануємо майже 200 мільйонів доларів на розширення та прискорення виробництва та очікуємо укладення контрактів цієї осені та на початку наступного року”.
- На думку посла Польщі у Києві Бартоша Ціхоцького, якби Україна раніше отримала потужне озброєння, таке як американські системи HIMARS, то трагедії у Маріуполі, місті, яке зруйнували та окупували росіяни, могло б і не бути.
- Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.
- Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяви російських окупантів про те, що вони начебто знищили американські системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ отримали від США.