США збільшать виробництво ракетних систем HIMARS та високоточних снарядів GMLRS до них, аби перш за все, допомогти Україні.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За словами заступника міністра оборони із закупівель і постачання Вільяма ЛаПланта, збільшення виробництва пов’язане з допомогою Україні: “Оскільки ми продовжуємо надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки, ми працюємо з промисловістю над прискоренням виробництва критично важливої зброї та систем”, — сказав ЛаПлант.

“Ми отримали майже 400 мільйонів доларів на поповнення запасів HIMARS і GMLRS у Міністерстві оборони”, — додав він: “Крім того, ми плануємо майже 200 мільйонів доларів на розширення та прискорення виробництва та очікуємо укладення контрактів цієї осені та на початку наступного року”.