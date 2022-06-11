Уряд США вирішив закупити більше вакцини проти мавпячої віспи, адже спалах епідемії продовжує зростати у всьому світі.

Про це повідомляє американський новинний телеканал ABC News.

Станом на 10 червня, в США було виявлено 45 випадків мавпячої віспи у 15 штатах та окрузі Колумбія. Ще понад 1300 випадків було зафіксовано приблизно в 30 інших країнах за межами Африки.

У травні випадки захворювання почали з’являтися в Європі та США. Частина заражених вірусом людей, перед тим подорожували за кордон.

Уряд США схвалив вакцину Jynneos проти мавпячої віспи.

Наразі Сполучені Штати мають 72 000 доз Jynneos. Проте за декілька тижнів країна отримає ще 300 000 доз від свого виробника Bavarian Nordic.

“У нас є вакцини та методи лікування, які нам необхідні для того, щоб запобігти розповсюдженню епідемії”, – сказала Дон О’Коннелл, яка контролює державний запас вакцин для невідкладної допомоги та лікування.

За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань, кожен випадок зараження мавпячою віспою стався через дуже тісний контакт між людьми. Саме тому мавпяча віспа легко поширюється серед людей.