Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Загалом, адміністрація президента США Джо Байдена розраховує отримати від Конгресу США понад 30 мільярдів доларів на різні потреби. Зокрема, 14 млрд доларів – для реагування на стихійні лиха, пов’язані з ураганом “Іда”, 10 млрд доларів – на боротьбу із наслідками урагану “Іда”, 6,4 млрд доларів на оплату послуг з переселення десятків тисяч афганських біженців.
За інформацією речника Державного департаменту США Неда Прайса, на території США вже перебувають 23 тисячі 876 афганців.
Біженці з Афганістану, яких евакуювали до США, отримають разову фінансову допомогу до 2275 доларів. Зазначені кошти передбачено спрямувати на товари першої потреби.
Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.
Загалом, США евакуювали понад 100 тисяч афганців.
Радник голови Офісу президента України та речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович зробив расистські висловлювання, коментуючи можливий наплив біженців з Афганістану до України. Арестович вдався до недоречних порівнянь та расистських висловлювань. Так, радник голови Офісу президента зробив спробу пояснити, що біженці не несуть загрози, але використав для цього слова “дикі моджахеди з кинджалами в зубах”.
Також він вдався до необґрунтованого порівняння рівня освіти біженців та громадян України, нібито розвінчуючи стереотип про низький рівень освіти перших.
“Знов таки треба розуміти, що це ж не дикі моджахеди з кинджалами в зубах, а освічена публіка, які працювала з західною коаліцією, знає мови. Часто вони освічені набагато більше, ніж середній українець, і інтегровані в західне співтовариство”, — сказав він.
Арестович також додав, що “з біженцями проблем не буде” та розповів, як їх “використовуватимуть”.
“Ми їх будемо використовувати як перекладачів”, — заявив радник.
- 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- 17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
- 18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
- 30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану.
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