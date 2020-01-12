Військовослужбовці Сполучених Штатів на авіабазі Аль-Асад в Іраку знали про заплановану атаку - це і дозволило їм піти в укриття за дві з половиною години до бомбардувань.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Більшість військових або вилетіли з бази, або сховалися в бункерах до 23:00 за місцевим часом у вівторок – незадовго до того, як перший з чотирьох залпів ракет випустили у середу, близько 1:30.

Атака тривала близько двох годин і її метою були тільки американські авіабази.

Американські офіцери назвали “дивом” те, що в районі вибухів ніхто не постраждав, адже ракети приземлилися всього в декількох метрах від бункерів, а нагорі залишалися кілька військових.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.