Міністерство юстиції США подало апеляцію до Високого суду Лондона з вимогою екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Вони намагаються вмовити суддю, що Ассанж "витримає режим в американській в'язниці".

Про це повідомляє ВВС.

Американська сторона намагається довести суду, що той у січні вирішив відмовити в екстрадиції Ассанжа, бо його ввели в оману. Тоді експерт-психолог заявив, що його пацієнт переживає через складний депресивний стан та може покінчити з життям самогубством. Саме ризик суїциду став основною причиною рішення суду не екстрадувати Ассанжа в США.

Окрім цього, американська сторона вважає помилкою, що суддя не дав їм можливості надати гарантії гуманного ставлення до Ассанжа у в’язниці. Тепер про них в суді розповів представник американської сторони Джеймс Льюїс. Зокрема, він сказав про те, що:

США гарантують не саджати Ассанжа в окрему камеру до та після суду, тільки якщо він не порушуватиме закон знову;

США гарантують, що Ассанж може відбувати покарання в Австралії. Вони гарантують, що проситимуть про переведення засновника WikiLeaks до австралійської тюрми та не чинитимуть перепон;

США гарантують, що адміністрація в’язниці, у якій перебуватиме Ассанж, надасть йому необхідну медичну допомогу;

США гарантують, що не саджатимуть Ассанжа до в’язниці із супермаксимальним рівнем безпеки ADX Florence, де арештанти повністю ізольовані один від одного.

Адвокатам Ассанжа сказали з цього приводу, що просили клієнта не брати участь у засіданні, навіть по відеозв’язку, бо він погано почувається. Але Ассанж все одно був перед судом.

Засідання триватиме два дні.