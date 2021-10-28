Про це повідомляє ВВС.
Американська сторона намагається довести суду, що той у січні вирішив відмовити в екстрадиції Ассанжа, бо його ввели в оману. Тоді експерт-психолог заявив, що його пацієнт переживає через складний депресивний стан та може покінчити з життям самогубством. Саме ризик суїциду став основною причиною рішення суду не екстрадувати Ассанжа в США.
Окрім цього, американська сторона вважає помилкою, що суддя не дав їм можливості надати гарантії гуманного ставлення до Ассанжа у в’язниці. Тепер про них в суді розповів представник американської сторони Джеймс Льюїс. Зокрема, він сказав про те, що:
- США гарантують не саджати Ассанжа в окрему камеру до та після суду, тільки якщо він не порушуватиме закон знову;
- США гарантують, що Ассанж може відбувати покарання в Австралії. Вони гарантують, що проситимуть про переведення засновника WikiLeaks до австралійської тюрми та не чинитимуть перепон;
- США гарантують, що адміністрація в’язниці, у якій перебуватиме Ассанж, надасть йому необхідну медичну допомогу;
- США гарантують, що не саджатимуть Ассанжа до в’язниці із супермаксимальним рівнем безпеки ADX Florence, де арештанти повністю ізольовані один від одного.
Адвокатам Ассанжа сказали з цього приводу, що просили клієнта не брати участь у засіданні, навіть по відеозв’язку, бо він погано почувається. Але Ассанж все одно був перед судом.
Засідання триватиме два дні.
- З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
- У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.