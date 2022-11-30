Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати "дуже зосереджені" на забезпеченні України системами ППО.

Про це він зазначив CNN 30 листопада.

Блінкен наголосив, що США зосереджені на системах протиповітряної оборони, додавши, що цим питанням переймається “ще багато інших країн”.

“І ми працюємо над тим, щоб українці отримали ці системи якомога швидше, але також якомога ефективніше, переконавшись, що вони навчені ними користуватися, переконавшись, що вони мають можливість їх обслуговувати, і все це має зібратися разом. У нас є дуже продуманий процес, встановлений міністром оборони Ллойдом Остіном під час зустрічі у Рамштайні”, – пояснив він.

Блінкен виступив у Бухаресті (Румунія), де він бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Хоча Блінкен не став уточнювати, чи надасть Пентагон систему протиракетної оборони Patriot Україні, він зазначив, що Сполучені Штати працювали над тим, щоб “у будь-який момент часу [українці] мали найефективніші системи для того, аби впоратися з загрозою, з якою вони зіштовхуються”.

Він нагадав, що нещодавно США надали “дуже ефективну систему NASAMS, яку ЗСУ дуже ефективно використовують”.

Держсекретар США рішуче засудив напади президента РФ Володимира Путіна на українських цивільних, назвавши це “варварством”. Він також пообіцяв, що Сполучені Штати та союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати Київ перед обличчям спроб РФ “розколоти нашу коаліцію”.

“Поки Україна продовжує набирати обертів на полі бою, президент Путін зосередив свій гнів і вогонь на цивільному населенні України», — сказав Блінкен на пресконференції в середу під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. “За останні кілька тижнів Росія розбомбила понад третину енергетичної системи України, занурюючи мільйони в холод, у темряву, коли встановилися низькі температури”.

Він наголосив, що тепло, вода, електроенергія — для дітей, для людей похилого віку, для хворих — це нові цілі російського президента Путіна, констатуючи, що такі дії “є варварством”.

Варто зауважити, що з початку широкомасштабного російського вторгнення Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей.