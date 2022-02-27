Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала рішення президента РФ Володимира Путіна щодо приведення ядерної зброї у повну бойову готовність.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, наказ президента держави-загарбника про приведення у повну боєготовність російські сили стримування, зокрема ядерну зброю, – неприйнятна ескалація.

Американська дипломатка в ООН зазначила, що таким чином російська влада продовжує загострювати війну абсолютно неприйнятним способом.

Вона додала, що світу потрібно і надалі зупиняти Путіна та його дії “найрішучішими способами”.