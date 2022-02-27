Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За словами Лінди Томас-Грінфілд, наказ президента держави-загарбника про приведення у повну боєготовність російські сили стримування, зокрема ядерну зброю, – неприйнятна ескалація.
Американська дипломатка в ООН зазначила, що таким чином російська влада продовжує загострювати війну абсолютно неприйнятним способом.
Вона додала, що світу потрібно і надалі зупиняти Путіна та його дії “найрішучішими способами”.
- Нагадаємо, під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.